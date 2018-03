Gevangenisstraf voor Pool die gezin uit Sittard doodreed

De chauffeur reed eind september vorig jaar met zijn klein vrachtwagen in Duitsland tegen het verkeer in om een file te vermijden. Ter hoogte van Rüsselsheim botste hij frontaal op de auto van het gezin. Daarbij kwamen de 53-jarige vader, de 51-jarige moeder en hun 20-jarige dochter om het leven. De Pool was tijdens het ongeval zwaar onder invloed van alcohol. Hij had een promillage in zijn bloed dat overeenkwam met 15 tot 20 glazen bier. Hij raakte zelf zwaargewond bij het ongeval.

Na het ernstige ongeval met het gezin uit Sittard ontstonden door de rommel op de weg nog meer ongevallen, waarbij ook gewonden vielen.