Politie tref 20 kilo cocaïne in bestelwagen aan, 2 aanhoudingen

Donderdagmiddag heeft de politie na een melding in een bestelwagen in een loods in het Zeeuwse Tholen 20 kilo cocaïne aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Twee Ieren aangehouden

De bestelwagen stond in een loods aan de Ambachtsweg. Er zijn door de politie twee Ierse mannen van 50 en 60 jaar als verdachten aangehouden. Er wordt een nader onderzoek ingesteld.

Melding verdachte situatie

De politie kreeg donderdagmiddag een melding van een verdachte situatie in een loods aan de Ambachtsweg. De opsporingsambtenaren gingen ter plaatse en zagen bij het betreden van het terrein drie mannen, een bestelwagen en een vrachtauto in de loods.

Derde verdachte ontkomen

In de bestelwagen werd een tas met pakketten drugs aangetroffen. Hierop werden twee mannen aangehouden. Een derde verdachte wist te ontkomen. Er is nog tevergeefs door de politie in de omgeving naar deze man gezocht. De recherche stelt een onderzoek in.