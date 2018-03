Levenslang voor moorden in Dwingelderveld en Exloo

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vrijdag in hoger beroep de broers R. veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op Berend Smit op het Dwingelderveld in november 2012 en de moord op het echtpaar Veenendaal in Exloo in juli 2013.