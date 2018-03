Uitslaande brand in aanbouw achter woning Oude Pekela

Dinsdagavond is brand uitgebroken in een aanbouw achter een woning aan de Savornin Lohmanlaan in Oude Pekela. De brandweer kreeg even na 23.00 uur de melding van een woningbrand. Korps Oude Pekela rukte uit met een blusvoertuig.