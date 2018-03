Dienstfiets wijkagent gestolen

In de Landjuweel in Roosendaal is woensdagmiddag de dienstfiets van wijkagent Bas Nielen gestolen. De politie zoekt getuigen.

De wijkagent zette rond 14.30 uur zijn fiets in de straat, omdat hij een afspraak met een bewoner had. Om 16.00 uur ontdekte hij dat zijn politiebike was gestolen. De fiets werd rond 17.15 uur in de buurt van de Pattontunnel, tussen de wijk De Kroeven en Langdonk gevonden. De fiets was enigszins beschadigd.