Stembureaus gesloten, het tellen kan beginnen

Vanaf 07.30 uur waren de meeste stembureaus in Nederland open. Behalve dat er gestemd kon worden voor de gemeenteraden, konden burgers ook hun stem uitbrengen via het raadgevend referendum. Ze konden zo laten weten of ze voor of tegen de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn.

De telling zal handmatig geschieden.

Referendum Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uit een voorlopige prognose van Maurice de Hond zal het er om spannen of Nederland met de nieuwe wet instemt. Volgens de opiniepeiler heeft 49% van de kiesgerechtigden een stem uit gebracht voor het raadgevend referendum. Er zou 49% van stemmers voor hebben gestemd en 48% tegen.

Schiermonnikoog

Dit jaar was Schiermonnikoog als eerste gemeente klaar met het tellen van de stemmen. Om precies 21.13 uur gaf burgemeester Ineke van Gent de eindstand door. De opkomst op het eiland was 83 procent. De partij Samen Voor Schiermonnikoog werd de grootste.

Rotterdam

Volgens de exitpoll van de NOS is leefbaar Rotterdam nog steeds de grootste partij van Rotterdam met elf zetels. Nieuwkomer Denk heeft volgens de poll vier zetels en de PVV twee.