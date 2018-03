Offline en online marketing: plaats voor beiden

De wereld van de marketing is al enkele jaren aan het verschuiven van offline naar online marketing. Die stap van het aloude drukwerk en reclame op televisie richting een model dat mikt op social media en online advertenties is groot te noemen. Zelfs dusdanig groot dat heel wat marketeers, ietwat voorbarig, gesproken hebben over de dood van offline marketing.

In combinatie

Een overtuiging die niet verder van de waarheid zou kunnen zijn. Het ideale marketingmodel vandaag de dag? Dat slaagt erin offline marketing zoals posters drukken in combinatie met online marketing te gebruiken. Hoe dat dan exact werkt? Zo bijvoorbeeld:

Offline stimuleert online

De grote kracht van offline reclame en marketing is dat het nog altijd een grotere impact op onze dag heeft. Een flyer die je in handen krijgt blijft beter hangen dan een zoveelste mail die gelijk de prullenbak in wordt geswipet. Bovendien is er een groeiende groep mensen die een offline gebeuren zijn beginnen beschouwen als persoonlijker dan bijvoorbeeld social media. Een fysieke folder, flyer of poster die je kunt aanraken en lezen lijkt meer op jou als klantgericht dan een tweet die exact dezelfde informatie weergeeft. Bovendien kan je offline marketing gebruiken om die online aanwezigheid extra te stimuleren. Voeg bijvoorbeeld de URL van jouw website toe bij het posters drukken of sluit een QR-code in bij een folder, flyer of poster. Zorg er natuurlijk dan ook voor dat je bij een promotionele actie een landingspagina online hebt staan om naar te linken.

Gebruik online om offline te versterken

Bij een goede wisselwerking tussen online en offline marketing kan het echter ook omgekeerd. Heb je een bepaald evenement dat op poten staat of een nieuw product in de rekken? Dan is online marketing de perfecte optie om interesse in het offline gebeuren te genereren. De grote kracht van sociale media en online reclame is dat je mensen op elk moment kunt bereiken en dat bovendien sterk visueel kunt doen. Een paar krachtige foto’s van jouw producten of jouw evenement kan voldoende zijn om net dat duwtje in de rug te geven om ook fysiek even langs te komen: missie geslaagd!