'Zeker 200 aangiften tegen Pechtold vanwege schenking van appartement'

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) van Oost-Nederland aan ThePostOnline (TPO) laten weten. OM-woordvoerster Barbara van Heerde tegenover de krant: 'Ik heb het nog even in de groep gegooid hier en ik begrijp dat ik het aantal aangiftes nu kan melden. Tot nu toe zijn er bijna 200 aangiftes binnengekomen. Wij bestuderen deze aangiftes op dit moment.' TPO stelde vorige week hierover al vragen aan het Openbaar Ministerie van Oost-Nederland en toen werd al duidelijk dat het OM meerder aangiften tegen Pechtold in behandeling had. Het OM wilde toen geen aantallen noemen maar duidelijk was wel dat er toen nog steeds aangiften binnenkwamen. De krant vroeg daarna nog enkele keren naar het aantal aangiften in verband met Pechtold, maar kreeg daarop geen afdoende antwoord. Toen het OM woensdag wel communiceerde over acht aangiften vanwege een campagnevideo van de PVV deed TPO een hernieuwd verzoek over het aantal aangiften tegen Pechtold, aldus de krant.

Geschenkenregister

De aangiften hebben te maken met een appartement in Scheveningen dat Pechtold heeft gekregen van de Canadese oud-ambassadeur Serge Marcoux. Pechtold zou deze gift niet hebben gemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Volgens hem is het een privékwestie en omdat hij geen werkrelatie zou hebben met Marcoux was het volgens hem niet nodig om de gift te noteren in het geschenkenregister.

Vlucht met privévliegtuig

Tweede Kamerleden moeten bij de griffie alle ontvangen geschenken van 50 euro of meer vermelden, uiterlijk een week na ontvangst. Ook moeten ze nevenactiviteiten opgeven en buitenlandse reizen melden waarvan de kosten deels of geheel door derden worden betaald. Pechtold heeft al eerder iets niet gemeld in het geschenkenregister. Toen ging het om een vlucht met een privévliegtuig naar Oekraïne, zo weet het AD.