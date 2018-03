Enorme hoeveelheden speelgoed geïmporteerd uit China

Het importeren van spullen is door de jaren heen steeds populairder geworden. Vooral websites met producten uit landen als China en Hong Kong zijn ontzettend aantrekkelijk. Blijkbaar zijn niet alleen particulieren fan van spullen importeren. Het statistiekbureau Eurostat maakte bekend dat de Europese Unie in 2016 voor 7,2 miljard Euro speelgoed heeft geïmporteerd, waarvan maar liefst 85 procent uit China afkomstig was.

Import steeds populairder

Bovendien blijkt dat het stijging in import niet van de een op de andere dag is gebeurd. De Europese Unie heeft de laatste tien jaar een enorme groei in import meegemaakt wat betreft speelgoed: het gaat hier om maar liefst een stijging van 70 procent. En ook Nederland laat er geen gras over groeien. Zij staan na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op het hoogste percentage import van speelgoed. De kans is dus groot dat het binnen- en buitenspeelgoed dat je hier koopt eigenlijk afkomstig is uit China. Luxemburg heeft daarentegen het laagste bedrag uitgegeven in 2016 om speelgoed te importeren uit Aziatische landen. Wat betreft de export van het speelgoed halen we met een slordige 1,5 miljard Euro nog geen kwart van het bedrag dat we importeren. Bovendien gaat onze export naar Europese of Noord-Amerikaanse landen, en bijna niet naar het Oosten. Er wordt dus wel degelijk een enorm deel van het speelgoed geïmporteerd uit Azië vergeleken met andere landen.

Aziatische assortimenten

Er bestaan erg veel fabrikanten in China die speelgoed aanbieden wat geïmporteerd kan worden, waardoor er ook erg veel keuze is. Hierbij kan simpel gedacht worden in de richting van bijvoorbeeld knuffels, speelgoedpoppetje's, of autootjes. Maar China doet ook niet onder bij hun aanbod aan buitenspeelgoed. Denk hierbij aan onder andere onderdelen om een speelhuisje te maken, driewielers, of sport- en spelartikelen. Het leuke aan de import uit andere landen is dat zij vaak beschikken over originele en andere items vergeleken met het speelgoed dat hier al in de winkels ligt. Veel kinderen hebben dit 'traditionele' speelgoed al en willen liever iets nieuws. Doordat er dus veel variatie te vinden is bij de Chinese fabrikanten, kunnen bedrijven een originele twist geven aan hun assortiment.