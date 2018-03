Automobilist (47) overleden na botsing op rotonde Rijswijk

Een 47-jarige automobilist is zaterdagmiddag overleden nadat hij eerder op een rotonde in Rijswijk op een andere auto was gebotst. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Rotonde Schaapweg

'De aanrijding vond, even na 15.00 uur, bij de rotonde van de Schaapweg plaats. De 47-jarige bestuurder uit Voorburg is korte tijd later in het ziekenhuis overleden', aldus de politie

Mogelijk onwelwording

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de aanrijding. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden. De bestuurder werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed. De bestuurster van de andere auto werd ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. De verkeersdienst doet verder onderzoek.