Bewusteloze man (41) op straat aangetroffen in Terneuzen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Terneuzen na middernacht een bewusteloze 41-jarige Utrechtenaar op straat aangetroffen. 'De recherche is een onderzoek gestart', zo meldt de politie zaterdag.

Hotel

'De man werd aangetroffen op de Churchilllaan vlakbij een hotel. Het is onduidelijk wat het slachtoffer is overkomen. Hij ligt op dit moment buiten bewustzijn in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgwekkend', aldus de politie.

Stappen

De man is die avond samen met een familielid uit geweest in Terneuzen. Hoe de man gewond is geraakt is niet duidelijk. De politie sluit een misdrijf niet uit, daarom onderzoekt de recherche de zaak.

Reconstructie

Rechercheurs proberen duidelijk te krijgen wat de man en zijn familielid, eveneens een man, voor middernacht gedaan hebben en waar ze geweest zijn. Zo komt de politie graag in contact met de bestuurder en inzittenden van een auto die kort voordat de man gevonden werd bij hem gezien zijn. Ze zouden kort gestopt zijn en er zou een persoon bij ze ingestapt zijn.

Bruiloft

Ook zouden de twee mannen als niet-uitgenodigde ‘gasten’ op een huwelijksfeest in het Hampshire Hotel zijn geweest. De politie vraagt mensen die ook op dit feest waren en informatie hebben om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.