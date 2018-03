Aanhouding voor verboden wapenbezit

Deze getuige reed rond 10 uur op de A1 bij Wilp in de richting Amersfoort en zag dat iemand vanuit een auto met een vuurwapen dreigde richting een andere auto. Ook anderen belde hierover met de politie. Volgens de informatie leken de twee Duitse voertuigen bij elkaar te horen.

Balletjespistool

Diverse eenheden keken uit naar de beide voertuigen met daarin in totaal 9 personen. Ze troffen deze uiteindelijk aan bij tankstation de Middelaar aan de A1. Daar werden beide voertuigen doorzocht. Er werden twee messen en een plastic granaatje met balletjes aangetroffen. Ook bleek één van de mannen, de 21-jarige man, een balletjes pistool bij zich te hebben die niet van echt te onderscheiden was. Hierop is de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Aan het einde van de dag is hij heengezonden. Hij krijgt proces-verbaal.

Vrijgezellenfeest

De betrokken deden afstand van de messen. Die zullen worden vernietigd. Het nepvuurwapen en de balletjes werden in beslag genomen. De 9 jongens bleken allemaal bij elkaar te horen en waren onderweg om een vrijgezellenfeest te vieren in Amsterdam van één van de jongens. Onderweg was men met elkaar aan het "spelen" waarbij het nepvuurwapen werd getoond.