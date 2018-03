Inbreker is 'konijntjes aan het vangen'

Bij bedrijventerrein De Run in Veldhoven pakte de politie zondag even na middernacht twee mannen van 53 en 47 jaar uit Eindhoven op. De arrestaties volgden op een melding van een verdachte situatie.

Rond 0.30 uur kreeg de politie een melding dat er in de berm van de A67 mannen met bivakmutsen zouden lopen. Dat alles gebeurde in de buurt van een het hekwerk dat toegang geeft tot een parkeergarage van bedrijventerrein De Run. Een behoorlijk verdachte situatie.

Mes en zaklamp

Agenten gingen dan ook snel richting het bedrijventerrein en zagen daar inderdaad twee mannen. Ze verplaatsen zich op hun buik door de greppel. Toen ze dichterbij kwamen werden meerdere spullen weggegooid door het tweetal. Het bleek onder meer te gaan om een bivakmuts. De mannen waren verder in het bezit van een mes en een zaklamp.

Hekwerk kapot

Een hekwerk bij het industrieterrein bleek kapot te zijn gesneden. Het terrein wordt ook in de nachtelijke uren goed in de gaten gehouden door een beveiligingsbedrijf. Volgens een beveiliger was de schade vers. De mannen werden daarop aangehouden. Een van de twee verklaarde dat er niets aan de hand was. “Ik ben konijntjes aan het vangen”, zo vertelde hij.



Beiden mannen zijn bekenden van de politie. Wat zij precies van plan waren wordt verder onderzocht. Ze zitten voorlopig vast.