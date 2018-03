Brandweer redt bewoner uit woning

In Hengelo heeft de brandweer zondagavond een persoon uit een woning gered die vol rook stond.

Omstreeks 21.00 uur kreeg de brandweer de melding dat er rook uit een woning kwam aan de Zijdebij. Door twee ruiten in te slaan wist de brandweer zich toegang te verschaffen tot de woning. Hier werd een persoon op de bank aangetroffen. Met onbekend letsel is deze overgedragen aan de ambulancedienst.

De woning stond vol rook omdat de bewoner een pannetje op het vuur had laten staan en op de bank in slaap was gevallen.