Misthinder tijdens ochtendspits

Dat geldt voornamelijk voor de A9 naar Amstelveen. Het KNMI heeft door de mist ook code geel afgegeven. In de loop van de ochtend klaart het weer op.

Lange files

Doordat het zicht minder is passen automobilisten hun rijstijl aan. Daardoor zijn sommige files langer dan normaal. Rond 7.30 uur stond er al ruim 130 kilometer snelwegfile. De langste file staat momenteel op de A4 Den Haag - Rotterdam. Voor de Beneluxtunnel staat 13 kilometer snelwegfile. Een van de tunnelbuizen is dicht vanwege schade. Het is ook druk op de A15 Gorinchem - Ridderkerk en op de A27 Breda - Utrecht.