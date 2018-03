Liquidatieverdachten op Nationale Opsporingslijst geplaatst

Maandag hebben het Openbaar Ministerie (OM) en de politie de twee vermeende opdrachtgevers van meerdere verschillende liquidaties op de Nationale Opsporingslijst gezet. Daarbij is voor beide aanhoudingen elk 25.000 tipgeld uitgeloofd door het OM.

Verkeerde persoon geliquideerd

Bij één van de liquidaties werd in januari 2017 in Utrecht iemand anders dan het beoogde doelwit geliquideerd. Een kroongetuige heeft het OM de namen genoemd van de twee voortvluchtige verdachten.

Verdachten

Het gaat om Said R. en Redouan T. Said R. wordt verdacht van betrokkenheid - als opdrachtgever - bij verschillende moorden. Er is een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die zorgt voor de aanhouding.

Ridouan T.

De politie is ook met spoed op zoek naar Ridouan T. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid - als opdrachtgever - bij verschillende moorden. Er is een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die zorgt voor de aanhouding.

In beide gevallen waarschuwt de politie dat wanneer men een vermoeden heeft waar deze personen verblijven op dit moment om dat direct bij de politie te melden en hen niet zelf te benaderen.

Contact politie

Het onderzoeksteam is bereikbaar via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar (+31)79-345 9 876. Spreekt u liever met iemand van het Team Criminele Inlichtingen, dan kunt u bellen met nummer (+31)79-345 8 999. U kunt ook het tipformulier onderaan dit bericht invullen, zodat de recherche contact met u op kan nemen.(Nationale Opsporingslijst Politie)