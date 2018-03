'Meer verstoringen op het spoor door invloed van buitenaf'

Het aantal grote storingen op het spoor veroorzaakt door derden, zoals spoorlopers, aanrijdingen, suïcide en stroomstoringen is het afgelopen jaar verder toegenomen. Het aantal storingen veroorzaakt door spoedreparaties aan wissels of seinen is vorig jaar afgenomen.

De daling van het totale aantal storingen komt onder meer door een verbeterde monitoring van wissel, seinen, ICT en ander gevoelige onderdelen. De afgelopen jaren heeft ProRail veel geïnvesteerd in innovatieve technieken, zoals sensoren en slimme camera’s, om verstoringen te voorkomen. Daarnaast heeft ProRail speciale, multifunctionele teams ingericht die zich richten op analyse en verbetermaatregelen voor drukke trajecten. Deze aanpak heeft in 2017 op de A2-corridor en tussen Rotterdam en Breda vruchten afgeworpen en wordt dit jaar op nog 10 andere druk bereden corridors uitgerold.

Op tijd

Ondanks een lichte toename van het aantal grote storingen reed het afgelopen jaar een recordaantal van 90,4 procent van de treinen op tijd. Een trein is op tijd als hij niet meer dan drie minuten vertraging heeft. Er vinden jaarlijks vele incidenten plaats die effect hebben op de treindienst. Die incidenten die invloed hebben op het treinverkeer zijn ingedeeld in 4 ‘hinderklasse’ waarbij hinderklasse 1 zeer grote invloed hebben op het treinverkeer en 4 zeer beperkt. Vorig jaar werden er 628 grotere (infra)storingen geregistreerd, waarvan 92 hinderklasse (HK) 1 en 536 hinderklasse (HK) 2. Een jaar eerder waren dit er 610, waarvan 102 om 508.

Oorzaken

Verstoringen op het spoor hebben verschillende oorzaken. Ten eerste zijn er storingen aan de infrastructuur. Deze infra-gerelateerde verstoringen kunnen onderverdeeld worden in een aantal onderdelen. We onderscheiden de ‘beïnvloedbare’ verstoringen zoals techniek (sein- en wisselstoringen), proces (uitloop van werkzaamheden aan het spoor) en de ‘niet-beïnvloedbare’ verstoringen zoals aanrijdingen, stroomstoringen, spoorlopers, dieren, of suïcides, en het weer. De ‘niet-beïnvloedbare’ verstoringen noemen we derden-storingen. Van deze categorie is afgesproken dat deze aan de infrastructuur worden toegewezen en daarmee administratief aan ProRail worden toegerekend. Daarnaast zijn er verstoringen die vertraagde treinen doorgeven aan andere treinen en verstoringen die ontstaan door bemensings- of materieelproblemen.

Meer derden storingen

Als we inzoomen op verstoringen aan de infrastructuur, is het algemene beeld dat het totaal aantal technische verstoringen (sein- en wisselstoringen) al enkele jaren afneemt en nu zo’n 31% van het totaal aantal infra-gerelateerde verstoringen beslaat (in 2013 was dit nog 37%). Ook het aantal verstoringen door processen is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren (6% in 2017 versus 9% in 2010). Daar staat een (zowel absolute als relatieve) stijging tegenover van het aantal derdenstoringen, zoals suïcides, aanrijdingen spoorlopers, vandalisme, koperdiefstal en weer (56% in 2017tegenover 43% in 2013). Met gerichte publieks- en mediacampagnes en de landelijke aanpak suïcidepreventie wordt geprobeerd deze stijging te keren. Uiteraard geldt ook dat het spoor gevoelig is voor weersinvloeden.

Meer treinverkeer

De meest impactvolle incidenten concentreren zich in de Randstad, waar meer treinen rijden dan in andere delen van het land. Op een traject waar meer treinen rijden is de kans groter dat een verstoring uit loopt op een groter incident. De grootte van een verstoringen wordt namelijk berekend aan het aantal treinen dat last heeft van een verstoring. Op veel trajecten zijn er de afgelopen jaren meer treinen gaan rijden, waardoor de kans dat er een grotere verstoring plaatsvindt toeneemt.

Aanpak

ProRail zet in op aanpak van alle type storingen. De meest impactvolle storingen worden geanalyseerd en de aanbevelingen ervan doorgevoerd. Om spoorlopers, aanrijdingen met personen en dieren tegen te gaan, worden bijvoorbeeld hekwerken en slimme camera’s geplaatst en met opsporingsambtenaren gewerkt. Ook zijn met vervoerders en de politie afspraken gemaakt om de afhandelingstijd van een suïcide te verkorten. Om technische storingen tegen te gaan, maakt ProRail gebruik van innovatieve technieken en vindt preventief onderhoud plaats om storingen te voorkomen. Ook investeren we in verbeterde afhandeling als de storing plaatsvindt.