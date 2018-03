Geen levende dieren meer ter vermaak in Jumbo supermarkten

Kuikentjes

De aanleiding hiervoor was een brandbrief over het misbruiken van kuikentjes die de dierenorganisaties gisteravond hadden verstuurd naar de directie van Jumbo. In het Jumbo-filiaal Veld-Westerhaar in Overijssel werden circa 20 plofkuikentjes gebruikt als attractie om kinderen, ouders, opa’s en oma’s de supermarkt in te lokken.

Ter vermaak

De dierenorganisaties vonden het zeer bevreemdend dat de Jumbo vanwege het dierenleed ervoor kiest om geen vleeskuikens van zes weken (de zogenaamde plofkip) meer te verkopen, maar de plofkuikens ter vermaak wel in de supermarkt ten toon stelde. Zij verzochten de directie van Jumbo te stoppen met het geven van het verkeerde voorbeeld.

Geen speelgoed

Kuikens zijn geen speelgoed en dienen niet enkel gebruikt te worden voor vermaak omdat zij er zo schattig uit zien om daarna gedood te worden. Bovendien hebben ook deze dieren, net als andere dieren, recht op een moeder die hen beschermt, veiligheid biedt en essentiele zaken leert.

Goed onderkomen

Jumbo liet de dierenorganisaties vanmiddag per e-mail weten: 'We zijn blij dat jullie ons hebben geattendeerd op het feit dat er in een van onze winkels levende kuikens worden gehouden. Dit heeft ons de kans gegeven om direct een oplossing te vinden voor de situatie. Activiteiten met levende dieren passen niet bij Jumbo. We hebben hierover gesproken met de ondernemer. Het was bij hem een traditie die zo gegroeid is. Gezamenlijk hebben we besloten dat de kuikens per direct een goed onderkomen krijgen waar ze vrij kunnen scharrelen'. De dierenorganisaties hopen dat ook andere winkels die nu nog kuikens als Paasattractie misbruiken dit goede besluit van Jumbo gaan navolgen.