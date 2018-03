Donderdag drukke avondspits door Paasuittocht

Weggebruikers moeten donderdagmiddag- en avond rekening houden met een drukkere avondspits dan gewoonlijk. Vanwege het naderende paasweekend zijn de files veel langer dan normaal: recreatieverkeer versmelt met het reguliere woon-werkverkeer. Op het drukste moment verwachten we ruim 350 kilometer file. Dat is erg druk te noemen.

Belangrijkste knelpunten zijn ieder jaar de snelwegen in Midden-Nederland (A1 rond Amersfoort/Hoevelaken en A12 richting Veluwe) en de snelwegen naar het zuiden. Ook de A12 bij Arnhem is ieder jaar traditioneel druk: zowel Duitse als Nederlandse vakantiegangers zorgen daar voor extra verkeersaanbod. De verwachting is dat de files al vroeg beginnen, vanaf ongeveer 14.00 uur, en dat er pas na 19.30 uur weer kan worden doorgereden.

Vorig jaar de drukste ooit

Vorig jaar stonden veel weggebruikers op de donderdag voor Pasen in de file. Sterker nog: met bijna 440 kilometer op het drukste moment was het de zwaarste paasuittocht ooit gemeten. Dat terwijl de weersomstandigheden goed waren en het qua incidenten juist relatief meeviel. Ook dit jaar verwachten we de nodige drukte.