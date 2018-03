Gegevens over diplomaten naar CJIB na verkeersovertreding

Gegevens over diplomaten die verkeersovertredingen op kenteken hebben begaan, mogen straks rechtstreeks door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden verstrekt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de informatie nodig om brieven te kunnen versturen aan diplomaten die zich niet aan de verkeersregels houden. In zo’n brief wordt de kentekenhouder gewezen op het feit dat hij of zij de Nederlandse wet heeft overtreden, wanneer dit gebeurde en op welke wijze. Ook wordt uitgelegd dat kentekenhouders zonder diplomatieke immuniteit in vergelijkbare omstandigheden wel een boete krijgen. Het boetebedrag wordt genoemd en de diplomaat wordt uitgenodigd het bedrag te betalen.

Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde eerder dat het opleggen van een administratieve boete aan personen met diplomatieke immuniteit niet is toegestaan. Het kabinet vindt het onwenselijk dat diplomaten die verkeersovertredingen begaan daar niet op kunnen worden aangesproken. Daarom is gekozen voor een alternatief in de vorm van een brief die past binnen de volkenrechtelijke regels met betrekking tot immuniteit en die de mogelijkheid biedt diplomaten aan te spreken op verkeersovertredingen. Het wetsvoorstel is op 20 maart jl. aangekondigd in een brief van minister Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.