230 kilo cocaïne tussen papier

De Douane heeft vrijdag in de Rotterdamse haven een partij drugs onderschept. Het gaat om 230 kilo cocaïne. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Container uit Brazilië

De drugs werden gevonden in een container met papier. De container was afkomstig uit Brazilië en had als bestemming het Verenigd Koninkijk.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van politie, douane, FIOD en het OM stelt een onderzoek in naar deze smokkel.