Man bestraft die agent aanreed in Ewijk

Toen de politie de man op 20 maart 2017 in Ewijk dwong te stoppen, reed hij met zijn auto hard achteruit en raakte daarbij een agent. De agent raakte gewond aan zijn knie. Na een achtervolging reed de man met zijn auto tegen een boom en lantaarnpaal en vluchtte weg. De man was nog maar enkele jaren in het bezit van een rijbewijs en bestuurde de auto onder invloed van alcohol.

De rechtbank komt tot een lagere straf dan de officier van justitie eiste, omdat zij niet bewezen vindt dat de man zich schuldig maakte aan poging zware mishandeling, dan wel bedreiging van de andere aanwezige politieman.

Schadevergoeding

Aan de politieman die letsel opliep moet de man een schadevergoeding van 800 euro betalen.