Woning in Almere beschoten

Een woning aan de Maandagstraat in Almere is zaterdagavond beschoten. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond.

Omstreeks 18.50 uur zagen de bewoners twee onbekende jongens voor de woning staan. Plotseling zagen en hoorden zij dat er meerdere malen werd geschoten. De woning raakte beschadigd. De verdachten reden direct daarop weg via de Dinsdagstraat op een vermoedelijk blauwe scooter.

Signalement

De bestuurder was een jongen van ongeveer 18 jaar oud met een licht getinte huidskleur en een stevig postuur. Hij is circa 1.85 meter lang. De bijrijder was een jongen van eveneens ongeveer 18 jaar oud. Hij is beduidend minder lang, tussen de 1.65 en 1.75 meter, en heeft een slank tot tenger postuur. Beiden droegen een zwarte jas met de capuchons over het hoofd en een donkere joggingsbroek.