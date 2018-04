14-jarige jongen uit Dordrecht aangehouden voor mishandeling homo's

De politie heeft gisteravond een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bedreiging en mishandeling van twee mannen aan de Schenkeldijk en Smitsweg in Dordrecht afgelopen weekend. De aangehouden verdachte is 14 jaar en komt uit Dordrecht. De jongen zit vast.

De slachtoffers hadden allebei een afspraak gemaakt via een datingapp. Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen op de Smitsweg. De andere man werd de nacht erna achterna gezeten en bijna mishandeld op de Schenkeldijk.

De politie gaat er van uit dat de verdachte deel uitmaakt van een grotere groep en verwacht meer aanhoudingen. Het onderzoek zit nog in de beginfase. Alle facetten, zo ook de totstandkoming van de contacten en inhoud daarvan, maken deel uit van het onderzoek.