Tot 2,5 jaar celstraffen voor fraude met toeslagen

Bij de fraude is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in Groningen. Via één van de daders, een belastingambtenaar, kon de organisatie beschikken over de persoonsgegevens van de studenten die waren opgeslagen in de systemen van de Belastingdienst, waaronder hun Burgerservicenummer (BSN). Met behulp van deze gegevens werden vervolgens nieuwe activeringscodes voor DigiD aangevraagd, waarna de brieven met deze codes gestolen werden uit de brievenbussen in de hal van de vrijelijk toegankelijke studentenflats.

Speciale bankrekeningen

Met de codes had de organisatie toegang tot DigiD en konden huur- en zorgtoeslagen op naam van de studenten worden aangevraagd. Daarbij werd ook het bankrekeningnummer gewijzigd, zodat de uitbetaling telkens plaatsvond op van te voren verzamelde of speciaal daartoe geopende bankrekeningen waarvan de bankpassen en pincodes in handen waren van de organisatie. Het geld werd meteen daarna contant opgenomen en verdween zo uit het zicht. Op deze manier is voor enkele honderdduizenden euro’s aan onterechte toeslagen uitgekeerd. Bij de fraude werd ook misbruik gemaakt van een Roemenen die naar Nederland werden gelokt met het vooruitzicht dat ze hier aan het werk zouden kunnen gaan. In werkelijkheid werden zij alleen naar Nederland gehaald om hen bankrekeningen te laten openen die gebruikt konden worden voor de fraude.

Vertrouwen in de overheid

De rechtbank heeft bij de strafoplegging onder meer meegewogen dat het misbruik van vertrouwelijke persoonsgegevens, zeker op zo’n grote schaal, tot veel onrust in de samenleving leidt en het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de overheid als beheerder van veel privacygevoelige gegevens ondermijnt. De zwaarste straf is opgelegd aan de voormalige belastingambtenaar. De rechtbankrekent hem zwaar aan dat hij, met grove schending van zijn ambtsgeheim, misbruik heeft gemaakt van zijn functie.