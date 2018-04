Verdachte in zaak Savannah blijft vastzitten

Tijdens deze zitting is gesproken over de stand van het onderzoek. Het onderzoek is nagenoeg afgerond en de meeste rapportage is beschikbaar. Een aantal deelrapporten worden binnen enkele weken opgeleverd. Tijdens de inhoudelijke behandeling kunnen deskundigen gehoord worden over de rapporten. De rechtbank heeft beslist dat de verdachte in voorarrest wordt gehouden tot de inhoudelijke behandeling.

Besloten

Zittingen van minderjarigen zijn in de regel niet toegankelijk voor publiek of pers. Dat was ook het geval bij de regiezitting van vandaag.