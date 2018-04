'Zorgverzekeraars beleggen in dure farmaceuten'

Dit schrijft de Volkskrant woensdag. De krant meldt dat het gaat om de zorgverzekeraars ZIlveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis. Ze beleggen voor miljoenen in bedrijven als Biogen, Vertex en Gilead. Deze bedrijven raakten onlangs in opspraak omdat ze torenhoge prijzen vroegen voor medicijnen, zonder die prijzen te kunnen onderbouwen. VGZ belegde tot enkele weken geleden in de omstreden farmaceuten, maar heeft de aandelen verkocht na kritiek van het Zorginstituut.

Buitengewoon pijnlijk en pervers

De zorgverzekeraars lijken met de beleggingen in strijd te handelen met hun belangrijkste doelstelling: de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie in Utrecht, in de krant: 'Dit is niet verkoopbaar, het is buitengewoon pijnlijk en pervers. Zorgverzekeraars worden geacht hun geld op zo'n manier te besteden dat medicijnen voor iedereen beschikbaar komen tegen zo gering mogelijk kosten.' Het Zorginstituut, dat adviseert welke medicijnen via het basispakket worden vergoed, maakt zich al jaren kwaad over de medicijnen die soms wel een paar ton per jaar per patiënt kosten, en sprak vorige maand over 'niet-ethisch' en 'betreurenswaardig' gedrag van de farmaceuten, zo meldt de krant.

Winst

Vorig jaar had farmaceut Biogen een winst van 3,7 miljard euro. Dat is 38 procent van de omzet. Het bedrijf maakt een medicijn tegen de zeldzame spierziekte SMA, dat een paar ton per patiënt per jaar moet kosten.

De zorgverzekeraars zeggen juist dat investeringen in nieuwe medicijnen van belang zijn, en dat ze op deze manier juist invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de fabrikanten.