Amsterdam ArenA wordt officieel Johan Cruijff ArenA

Het nieuwe logo van de Johan Cruijff ArenA wordt onthuld rond 25 april, de geboortedag van de legendarische voetballer.



‘We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA mag heten’, aldus de familie Cruijff.



Eric van der Burg, wethouder Sport mede namens het college B en W Amsterdam, is uitermate verheugd met de naamswijziging van de ArenA. ‘Hiermee wordt eer gedaan aan onze grootste voetbalheld en wordt een grote wens van Eberhard van der Laan een feit’.



‘Johan Cruijff is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht. Mede dankzij hem is Ajax een grote naam in binnen- en buitenland. Mooi dat het stadion naar hem vernoemd wordt’, aldus Edwin van der Sar, algemeen directeur Ajax.



‘We zijn blij voetballegende Johan Cruijff, een groot Amsterdammer, hiermee een permanent eerbetoon te kunnen geven. Als stadion zijn we er trots op dat we zijn naam mogen dragen. Dit zal wereldwijd zijn weerklank vinden’, aldus Markerink.



De Amsterdam ArenA is al druk bezig met de vele voorbereidingen die de naamswijziging met zich meebrengt. Het is een flinke klus, op termijn moet natuurlijk alles, van de borden bij de ingang, de vlaggen tot de kleding van de stewards, de naam Johan Cruijff ArenA dragen.



Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016. Hij was één van de beste voetballers ooit. Een Amsterdammer die over de hele wereld bekendheid genoot voor zijn bijdrage aan het voetbal als speler, voetbaltrainer en als weldoener, via zijn Foundation.