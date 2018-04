Misdaadverslaggever Peter R. de Vries loopt boos weg bij rechtbank, maar is inmiddels weer terug

Hij wilde niet meewerken aan de beveiligingscontrole bij de ingang van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Dit melden meerdere media maandag. De Vries verliet 'de bunker'meteen omdat de beveiliging eiste dat hij zijn schoenen zou uittrekken, nadat de scanstraat had gepiept. De misdaadjournalist vond dat ongepast, vooral omdat hij een getuige is die eerder is bedreigd. De Vries was ook al ontstemd over het feit dat hij zijn auto niet onder 'de bunker' mocht parkeren, een beveiligde plek. Hij vindt dat hij niet met genoeg respect werd behandeld. Tegen de Volkskrant zegt hij: 'Ik kom hier op hun verzoek. 'Ik ben journalist en getuige, waarom word ik dan behandeld alsof ik de verdachte ben?' In verband met bedreigingen van Holleeder wilde De Vries maximale bescherming.

Update

Inmiddels meldt de Telegraaf dat Peter R. de Vries is gearriveerd bij de rechtbank en het getuigenverhoor met een uurtje vertraging toch kan beginnen.

De Vries en Holleeder

De Vries en Holleeder kennen elkaar sinds de nasleep van de Heineken-ontvoering. Crimineel en mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout was een goede vriend van De Vries. Holleeder wordt ervan verdacht dat hij Cor van Hout, zijn zwager, heeft laten liquideren. De Vries heeft Sonja en Astrid Holleeder in contact gebracht met justitie. Ook zou hij Astrid Holleeder geholpen hebben met opname-apparatuur, waardoor ze de gesprekken met haar broer stiekem kon opnemen.