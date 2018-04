Vrachtwagen in de vangrail op de A9 bij Akersloot

Op de A9 bij Akersloot is maandagochtend rond 09.45 uur een vrachtwagen in de vangrail terechtgekomen.

Omdat de vrachtwagen geschaard over de weg staat, moet het verkeer over de vluchtstrook. Waardoor de vrachtwagen in de vangrail is terechtgekomen is niet bekend, maar volgens een woordvoerder van de politie is de chauffeur niet gewond geraakt. Dit meldt NH Nieuws.

Rijkswaterstaat laat op Twitter weten dat als alles mee zit, de A9 tussen Heerhugowaard en Akersloot vanavond om 19.00 uur weer helemaal vrij zijn. Dan is de reparatie ook achter de rug.