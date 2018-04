Zeven aanhoudingen in Efteling na vechtpartij

Mishandeling, bedreiging en belediging

'Voor de mishandeling werden een 16-jarig meisje uit Oisterwijk, een 17-jarig meisje uit Den Bosch, een 27-jarige man uit Purmerend, een 20-jarige vrouw uit Amsterdam en een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden', aldus de politie. De andere twee verdachten, een 34-jarige man uit Purmerend en een 58-jarige man uit Amsterdam, zijn aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging van politiemensen. Een achtste verdachte, een 33-jarige vrouw uit Purmerend, is ter plaatse verhoord. Nadat zij een verklaring had afgelegd, is ze in vrijheid gesteld. Zij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Gewonden

De twee minderjarige meisjes bleken te hebben gevochten met een aantal andere mensen. Ze zijn daarbij gewond geraakt en hebben aangifte van mishandeling gedaan. Ook in de andere groep die betrokken was bij de vechtpartij vielen gewonden, een 20-jarige vrouw uit Amsterdam moest bij de EHBO-post in het park worden behandeld aan haar verwondingen.

Tegen politie gekeerd

Omdat niet direct duidelijk was wie welke rol heeft gespeeld, heeft de politie in eerste instantie de twee minderjarige meisjes en drie mensen uit de andere groep (een 27-jarige man uit Purmerend, een 20-jarige vrouw uit Amsterdam en een 19-jarige man uit Amsterdam) aangehouden. Twee mensen uit de grotere groep, de 34-jarige man uit Purmerend en een 58-jarige man uit Amsterdam, waren het hier niet mee eens en keerden zich tegen de politie.

Pepperspray

Ze beledigden en bedreigden de aanwezige agenten, waarna ze zijn aangehouden. Daarbij is tegen de 34-jarige man uit Purmerend pepperspray gebruikt om hem te kalmeren. Tegen deze man is door de politie aangifte gedaan van belediging. Tegen de 58-jarige man uit Amsterdam is door de politie aangifte gedaan van bedreiging. De zeven verdachten zijn naar het bureau gebracht en hebben de nacht in de cel doorgebracht. Ze worden vandaag verhoord.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die hebben gezien wat zich heeft afgespeeld. Getuigen wordt verzocht zich te melden via 0900-8844.