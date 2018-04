Brandende caravan veroorzaakt grote woningbrand

De brandweer werd rond 02.00 uur opgeroepen voor een brandende caravan. Al snel bleek de brand te zijn overgeslagen naar de woning. Om voldoende materiaal ter plaatse te krijgen, schaalde de brandweer op naar het sein grote brand. De brand woedde voornamelijk in het dak van de woning. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Het is niet bekend hoe de brand in de caravan is ontstaan. Hier zal de brandweer later onderzoek naar gaan doen.



Tijdens de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman onwel. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse en heeft de brandweerman nagekeken in de ambulance.