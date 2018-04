Politie Rotterdam vindt kelderbox vol hasj

Bij een controle in een appartementencomplex aan de Pompenburg in Rotterdam stuitte de politie maandagochtend 16 april rond 10.45 uur op 60 zakjes met vermoedelijk cocaïne en 36 dozen met plakken hasj.

Een doos in de woning bevatte een stapel bankbiljetten ter waarde van zo’n 50.000 euro. Een 40-jarige man is aangehouden, hij bleek de bewoner van het appartement.

Agenten brachten het complex een bezoek voor een Controle op illegale bewoning na de actie van 20 maart. In de parkeergarage sprak een politieman twee mannen aan die zich opvallend gedroegen. Eén van hen zei in het gebouw te wonen, maar de verklaringen van het duo liepen zeer uiteen. In de auto van de bewoner vond een agent 60 gebruikerszakjes met wit poeder, vermoedelijk cocaïne. De veertiger werd aangehouden. Zijn 48-jarige gesprekspartner bleek 1100 euro aan contact geld bij zich te hebben. Ook hij werd aangehouden op verdenking van witwassen. Hij is weer heengezonden en niet langer verdachte in dit onderzoek.

Na de arrestatie van de 40-jarige Rotterdammer, doorzocht de politie zijn woning en kelderbox. Zij vonden daar een doos met een grote stapel briefgeld. In de kelderbox vonden agenten 36 dozen vol met plakken hasj en nog een aantal losse plakken. In totaal 700 kilo. Ook stond er een vacuümpers en een grote tas met verpakkingsmateriaal. Alle drugs en geld zijn in beslag genomen. De Rotterdammer wordt deze week voorgeleid.