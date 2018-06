Man aangehouden voor mishandeling agent

De agent was rond 17:10 uur bezig met een verkeerscontrole op de Bivankweg toen hij de bestuurder van een landbouwvoertuig een stopteken gaf. De man negeerde het stopteken en reed door naar de oprit van een boerderij. De agent ging er achteraan en probeerde het voertuig alsnog tot stoppen te dwingen door zijn motor voor het landbouwvoertuig te plaatsen. De bestuurder bleef echter doorrijden en de agent moest snel aan de kant springen om niet geraakt te worden. Het voertuig kwam uiteindelijk bij een hek tot stilstand. Toen de bestuurder uitstapte greep hij de politieman hard in het gezicht. De man bleef stennis schoppen waardoor de agent genoodzaakt was de hulp van zijn collega’s in te roepen. De bestuurder werd aangehouden en moest mee naar het bureau voor verhoor.