Bomdreiger bij station Den Bosch aangehouden

De politie is donderdagavond druk bezig geweest in en om het station van ‘s-Hertogenbosch na een bommelding. Even na 19.30 uur werd gemeld dat een onbekende man in een trein had gezegd dat hij een bom bij zich had. Zijn tas zou mogelijk in de trein zijn achtergebleven terwijl de man ervandoor was gegaan. Voor de politie reden om direct groot om te schalen en het station te ontruimen. Gezien de aard van de melding werd geen enkel risico genomen. Zo kwam een arrestatieteam ter plaatse om in en om de trein de situatie te bekijken.

Man gezien

In de omgeving werd even later een man gezien met een tas. Hij voldeed aan het signalement van de verdachte en werd daarop tegen 21.00 uur aangehouden. Zijn tas bleek overigens leeg. De verdachte is overgebracht naar het bureau en wordt daar verhoord. Het gaat om een 38-jarige man uit Den Haag. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergronden van de man en naar zijn precieze bedoelingen. Onderzoek in de trein leverde geen bijzonderheden op. Kort na de arrestatie werd het station weer vrijgegeven voor de reizigers.

Iets meegekregen?

De politie komt graag in contact met iedereen die de man in de trein heeft gezien of hem heeft horen roepen in de trein. Mogelijk hebben zij interessante informatie die voor het onderzoek naar de achtergrond van belang kan zijn. Alle informatie is welkom via 0900-8844.