NVWA neemt ongeveer 150 honden in bewaring

Inspecteurs van de NVWA namen zaterdag naar aanleiding van een spoedmelding van de politie een kijkje op een adres in Woerden (dat overigens al bij de NVWA in onderzoek was), waar op dat moment grote aantallen honden op het punt stonden te worden getransporteerd. De inspecteurs troffen in de woning en gebouwen van de hondenhandelaar in totaal zo’n 250 honden aan, waarvan een groot deel niet goed was verzorgd. Er waren magere honden en honden met ernstige klitten in de vacht; de huisvesting van veel dieren was onvoldoende. Veel honden beschikten niet over de juiste documenten of waren niet goed geregistreerd. In totaal zijn ongeveer 150 honden in bewaring genomen.

Tegen de hondenhandelaar loopt zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke procedure.

Leuk, zo’n puppy…..

De NVWA krijgt de laatste tijd een toenemend aantal signalen van illegale hondenhandel. De NVWA wijst naar aanleiding van deze actie in Woerden er nog eens op dat particulieren niet onbesuisd tot de aankoop van een pup moeten overgaan. Vooraf moet mensen goed nagaan of een pup afkomstig is van een bonafide en legale hondenfokker/hondenhandelaar; ook is het belangrijk dat de puppy gezond is en de juiste documenten heeft. De hond moet zijn voorzien van een transponder (chip) en een paspoort. Wanneer het dier verkocht is, moeten de handelaar en de nieuwe eigenaar dat registreren. Soms voorzien fokkers en handelaren hun pups wel van een chip en een paspoort, maar laten ze de verplichte registratie over aan de nieuwe eigenaren. Hierdoor blijven illegale hondenfokkers en handelaren en hun handel buiten beeld.

En mensen moeten zich vooraf goed realiseren dat het houden van een hond verantwoordelijkheden en kosten met zich meebrengt. Het vakantieseizoen nadert, en ook dan hebben huisdieren verzorging en aandacht nodig.