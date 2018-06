Update: Gezin Schiedam was mogelijk niet doelwit

De politie die direct ter plaatse kwam, vond ook een handgranaat op het balkon. De daders hebben vermoedelijk het verkeerde huis getroffen. Naar de dader(s) wordt gezocht. De politie is een grootschalig onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

In de nacht van donderdag op vrijdag belden de geschrokken bewoners de politie dat ze waren gewekt door een knal en hadden ontdekt dat er vermoedelijk kogelgaten in het woon- en slaapkamerraam zaten. Agenten gingen er direct op af, spraken met het gezin en onderzochten de woning op mogelijke sporen. Op het balkon vonden zij toen een vermoedelijke granaat. Om te achterhalen of het om een echt explosief ging, kwam het Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht naar Schiedam om het projectiel nader te onderzoeken en op een veilige manier naar het NFI te brengen. Die nacht werd verder uitgebreid sporenonderzoek gedaan in en rond de woning, onder andere met een speurhond.

Nieuwe belangrijke informatie

Nu is uit onderzoek naar voren gekomen dat er is gelopen op het dak van de winkels onder de woning. Op die manier zou de granaat mogelijk op het balkon zijn gelegd. Onbekend is nog of dat één of meerdere personen zijn geweest. Wie heeft dit gezien? Ook zijn er twee mannen in donkere kleding gezien bij een donkerkleurige auto. Deze auto is na het incident weggereden, meteen teruggekomen en via de Piersonstraat weer weggereden. Is u dit opgevallen?

Er is vrijdag een mobiele camera unit geplaatst in de Mgr Nolenslaan, dit in verband met de veiligheid van de bewoners.

Alle informatie is welkom

Het politieonderzoek naar het incident en de daders wordt voortgezet. Heeft u mogelijk iets gezien, is u die donderdag op vrijdagnacht iets opgevallen in de omgeving van de Msg Nolenslaan, of heeft u informatie over de twee mannen die gezien zijn bij een donkerkleurige auto, of heeft u iemand zien lopen over het dak van de winkels, of heeft u misschien camerabeelden en sprak u nog niet met de politie? Meld u dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken om informatie door te geven en beeldmateriaal te uploaden.

Donderdag 21 juni wordt de zaak getoond in Bureau Rijnmond. Vanaf 17.00 uur, elk uur na het nieuws.