De groeiende vraag in karpetten

(adv) De vloer van je huis is meteen bepalend voor de sfeer die je huis uitstraalt. Vloeren zijn er in vele soorten en maten. Maar vooral het materiaal is bepalend voor de uitstraling van je vloer. Traditioneel was een stoffen vloer meer regel dan uitzondering in de meeste huishoudens.

Maar met alle ongemakken die hierbij kwamen kijken kiezen mensen steeds vaker voor alternatieven. Zaken zoals onherstelbare vlekken in de vloer of stank maakte dat de vloerbedekking in populariteit heeft ingeboet. Tegenwoordig zijn mensen eerder geneigd een praktische vloer aan te schaffen. Een vloer die zowel mooi en warm oogt, maar ook makkelijk te reinigen is in tegenstelling tot de vloerbedekking.

Voorbeelden van tegenwoordige vloeren

Vloeren die tegenwoordig veelal worden gelegd, zijn parket, laminaat of PVC. Deze materialen zijn allemaal verschillend, maar hebben gemeen dat ze makkelijker te onderhouden zijn en vaak beter passen in de steeds modernere stijlen van de huiskamers van tegenwoordig. Naast deze voordelen hebben deze vloeren ook best zo een nadeeltje. Deze vloeren kunnen al snel als kaal, koel en ongezellig worden ervaren. Dat is geen probleem voor een kantoorgebouw bijvoorbeeld, maar voor mensen thuis is vaak toch wat extra warmte en sfeer gewenst. Er zijn hiervoor een aantal oplossingen mogelijk.

De opkomst van karpetten

Een steeds meer populaire oplossing voor het gebrek aan sfeer in een huis, is het toevoegen van karpetten. Dit biedt een bewoner meerdere voordelen. Natuurlijk bevordert het de sfeer in het huis, de kamer komt warmer over. Daarnaast dienen ze ook meteen als een geluiddempend materiaal. Met de vloeren van PVC, karpet en laminaat kunnen er situaties ontstaan waarbij de kamer een echo geeft bij elk geluid. Dat is door het leggen van een of meerdere parketten makkelijk op te lossen. Ook kunnen zaken als geluidsoverlast in bijvoorbeeld appartementen aanzienlijk worden beperkt door het leggen van een parket. Parketten zijn er in alle mogelijke soorten en maten. Daarnaast is er keuze uit laagpolige of hoogpolige varianten. Een voordeel wat bij een karpet van toepassing is dat het makkelijk te vervangen is als er vlekken op komen of als er een andere kleur is gewenst.