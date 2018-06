Politie onderzoek opnieuw vermissing Herman Ploegstra

Op 26 oktober 2010 verdween de 35-jarige Herman Ploegstra uit IJzendijke. De Zeeuwse politie startte een onderzoek. Het enige dat van hem werd teruggevonden was zijn personenauto, een BMW X5. Diverse (landelijke) media besteedden destijds aandacht aan de zaak in kranten en op de televisie. Helaas heeft al die aandacht tot nu toe niet geleid tot het oplossen van het mysterie rondom de verdwenen Herman Ploegstra. Ook na al die jaren zijn er geen aanwijzingen voor zelfmoord, een ongeval of vrijwillig vertrek. Inmiddels gaat het Cold Case Team uit van een misdrijf.

Mede naar aanleiding van nieuwe informatie heeft het Cold Case Team besloten de zaak te heropenen. De hoop is dat met nieuwe inzichten en technieken meer helderheid kan komen over wat er met Herman Ploegstra is gebeurd. De opsporingstechnieken waar de politie gebruik van maakt zijn sinds 2010 verbeterd, dus het team hoopt daar profijt van te hebben.

Waar is Herman Ploegstra?

Het Cold Case Team wil deze zaak natuurlijk graag oplossen, maar op dit moment ligt de hoogste prioriteit bij het terugvinden van Ploegstra. Het is voor de achterblijvers niet te verkroppen dat zij al bijna acht jaar helemaal niets van Herman Ploegstra hebben gehoord.

U kunt ook helpen!

Mogelijk zijn er, naar aanleiding van de heropening van deze zaak, mensen die bepaalde ideeën hebben over wat er met Ploegstra is gebeurd, of mensen die graag met de politie en het Openbaar Ministerie mee willen denken over deze vermissingszaak die al zo lang speelt. Voor bewoners en betrokkenen wordt daarom op maandag 25 juni 2018 een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van de Gemeente Sluis in Oostburg, aan de Nieuwstraat. De informatie hierover volgt op een later tijdstip.