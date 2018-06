Verdachten aangehouden voor illegale handel in geneesmiddelen en anabolen

De FIOD en politie hebben onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland op maandag 18 juni vier mannen aangehouden. Ze worden verdacht van illegale handel in geneesmiddelen waaronder anabolen en handel in verdovende middelen. Er zijn vier woningen en vier andere panden doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op een grote hoeveelheid anabolen en verpakkingsmaterialen.

Anabolen

De verdachten zijn een 32-jarige en 35-jarige man uit Badhoevedorp, een 34-jarige man uit Amsterdam en een 31-jarige man uit Hoofddorp. De doorzochte locaties liggen in de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam. Tijdens de doorzoeking zijn grote hoeveelheden anabolen aangetroffen, ruim één miljoen stuks verpakkingsmaterialen en apparatuur om pillen te tellen en verpakkingen te vullen.

Ook werden amfetamine, XTC, GHB, kamagra en insuline aangetroffen. Er is beslag gelegd op tienduizenden euro’s aan bitcoins, enkele duizenden euro’s cash geld, drie auto’s en fysieke en digitale administratie. Ook zijn een op een echt gelijkend vuurwapen en twee PGP-telefoons in beslag genomen waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd.

Postpakketten

Het onderzoek is gestart na een signaal van de Douane over postpakketten met illegale geneesmiddelen en anabolen uit Azië. Het vermoeden is dat verdachten dit grotendeels verhandelen in grote delen van Nederland. Dit onderzoek heeft een relatie met een ander onderzoek waarbij op 29 maart jl. eveneens vier verdachten werden aangehouden. Tijdens doorzoekingen in de gemeenten Zaltbommel en Haarlemmermeer werden toen grote hoeveelheden illegale geneesmiddelen, anabolen, verdovende middelen en contant geld aangetroffen. Daarop is direct beslag gelegd.