Drugslaboratorium opgerold; twee verdachten aangehouden

De politie heeft in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 juni een groot drugslaboratorium opgerold. Het laboratorium bevond zich in een schuur bij een vrijstaande woning in de gemeente Hardenberg. De bewoner, een 50-jarige man uit de gemeente Hardenberg, en een 44-jarige man uit Tilburg zijn aangehouden. Er zijn aanwijzingen dat er op het terrein ook afvalstoffen in de bodem zijn geloosd.