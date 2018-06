Zwaar gewonde bij steekpartij in Voorhout

Bij een steekpartij in Voorhout is woensdag aan het einde van de middag een man zwaar gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het steekincident vond rond 17.30 uur plaat in een woning aan de Dirck Verhagenstraat. De politie zegt in de omgeving van de woning een verdachte is aangehouden.

Het slachtoffer is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van de steekpartij.