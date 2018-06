Rit voor de Molukken gaat door, Satudarah-leden mogen niet zichtbaar zijn

Het verbod op uitingen geldt niet alleen voor vertrek- en aankomststad Middelburg maar er is ook afgestemd met de burgemeesters van andere gemeentes waar de rit doorheen trekt. Het besluit van Bergmann is een gevolg van de uitspraak van de Haagse rechtbank eerder deze week waarin de motorclub is verboden.

De burgemeester heeft het besluit genomen na een goed en constructief overleg met de organisatie. Bergmann heeft in dat overleg aangegeven positief te staan tegenover de rit waarmee geld op wordt gehaald voor een goed doel. Ook heeft hij geen reden om aan te nemen dat er leden van motorclub Satudarah of de andere twee verboden clubs in de organisatie zitten. Het verbod geldt alleen voor uitingen die verwijzen naar de motorclub, zij het op kleding, vlaggen op motoren of op welke wijze dan ook. Het verbod op de uitingen zal ook worden opgenomen in de vergunning van het evenement. De hele dag en tijdens de gehele rit zal er op worden toegezien dat het verbod wordt nageleefd.