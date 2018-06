Drie Porsches en tienduizenden euro’s in beslag genomen

Naar aanleiding van een lopend onderzoek door de Duitse politie naar handel en bezit van verdovende middelen, is er vandaag in Venlo op een tweetal locatie een doorzoeking geweest. Een man uit Venlo is vanochtend op de luchthaven van Düsseldorf aangehouden als verdachte in deze zaak.

Doorzoekingen

Door agenten werden bij doorzoekingen van een pand en garagebox aan de Diamanthof meerdere dure horloges en enkele tienduizenden euro aan cash geld aangetroffen. Er is daarnaast beslag gelegd op een motor en twee scooters. Vermoedelijk zijn deze goederen verkregen met geld uit het criminele activiteiten. Ook werd een kleine hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen.

Garageboxen

In garageboxen op een terrein aan de Amnesty Internationallaan werden meerdere goederen aangetroffen door politiemedewerkers. Drie auto’s van het merk Porsche zijn in beslag genomen en afgevoerd. Daarnaast zijn ook grote hoeveelheden sigaretten en goederen voor de mogelijke inrichting van een hennepkwekerij aangetroffen.

Politieactie in Duitsland

De Nederlandse opsporingsdiensten hebben op verzoek van de Duitse politie dit onderzoek ingesteld. Ook in Duitsland in de omgeving van Wuppertal is door 100 Duitse agenten een actie gehouden donderdag. Daarbij zijn op bijna twintig locaties doorzoekingen gehouden door agenten.