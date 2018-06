Agent raakt gewond door brand in flatwoning in Utrecht

In een flatgebouw aan de Marshalllaan in Utrecht heeft vanavond een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte er meerdere mensen, waaronder een agent, gewond.

De explosie vond plaats in een flatwoning op de tweede verdieping. De politie was afgekomen op een melding van een misdrijf. De agent die naar binnen ging werd verrast door een brand. De agent bungelde eerst metershoog boven de grond maar moest zich daarna laten vallen. De agent raakte daarbij gewond. Onbekend is nog wie de andere gewonden zijn en hoe zij er aan toe zijn. De brand is inmiddels geblust.