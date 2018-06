Jongeman (18) op school betrapt op bezit vuurwapen

Op een school in Zoetermeer is donderdagmiddag een 18-jarige jongeman uit Zoetermeer aangehouden, omdat hij een vuurwapen bij zich had.

De school staat aan het Van Doornenplatsoen. Dit meldt Omroep West donderdag. De politie kreeg rond kwart voor twee een melding van een getuige die een 18-jarige leerling met vuurwapen had gesignaleerd. Ter plaatse gearriveerde agenten hebben de man gecontroleerd en ontdekten dat hij inderdaad een vuurwapen bij zich had. Het wapen is in beslag genomen en de leerling zit vast.