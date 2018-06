Burgemeester Van Aartsen bereid om salafisten de hand te reiken

De door waarnemend burgemeester Van Aartsen voorgestelde aanpak voor het radicaliseringsbeleid schiet bij Amsterdamse raadsleden in het verkeerde keelgat. Donderdag stuurde burgervader Van Aartsen een brief aan de gemeenteraad waarin hij ingaat op het onderzoek van onder anderen hoogleraar terreurstudies Beatrice de Graaf. Zij en andere wetenschappers adviseren onder meer om religieuze organisaties als partner te zoeken in de stad. De onderzoekers willen een breder netwerk opbouwen. Voorheen werden alleen zogenoemde sleutelfiguren getraind op het herkennen van signalen van radicalisering in de gemeenschap. Een breder netwerk zou moeten worden gerealiseerd door samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld salafistische organisaties. Dit melden meerdere media vrijdag.

Pragmatische benadering

Van Aartsen staat open voor deze benadering. Hij schrijft: 'Een pragmatische benadering in de omgang met religieuze organisaties biedt, aldus de onderzoekers, méér mogelijkheden voor structurele samenwerking met genoemde organisaties.' Het gaat dan niet alleen om bestrijding van radicalisering. Van Aartsen: 'Beter is om een positieve, omvattende agenda op te stellen met uiteenlopende, ook positieve, punten.'

VVD, CDA en Forum voor Democratie tegen plan

VVD, CDA en Forum voor Democratie keren zich tegen dit plan. Van Aartsen spekte tijdens zijn ambtsperiode in Den Haag de radicale Al-Soennah moskee ook al met minstens 25.000 euro en volgens het CDA zelfs met 50.000 euro. De omstreden moskee verloor deze week zijn ANBI-status vanwege het oproepen tot de doodstraf bij afvalligheid.