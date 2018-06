Hulpdiensten uitgerukt voor brand op de Berenboot

De boot had op dat moment zo'n 50 gasten aan boord en was bezig met een rondvaart. Nadat er rook was gezien vanuit de machinekamer werd de brandweer gealarmeerd. De kapitein kon het schip aanleggen nabij de Maastunnel aan de zuidkant, waar de hulpdiensten naar toe kwamen. Na onderzoek kon er geen rook of brand gevonden worden. Wel werd er een kapotte brandstofleiding gevonden die mogelijk korte tijd voor wat rook zorgde. De boot is met alle passagiers aan boord weer teruggevaren naar de Euromast, het opstappunt.