Student treft inbreker in studentenkamer

Een bewoner van een studentenhuis aan de Willem II straat heeft afgelopen nacht een indringer in zijn kamer betrapt.

De 28-jarige aangever werd wakker van een geluid en zag toen een vreemde man in zijn kamer. De ongewenste bezoeker sloeg op de vlucht achtervolgd door de bewoner. Agenten hebben de verdachte, een 49-jarige man uit –’s-Hertogenbosch, omstreeks 05.25 uur op de Capucijnenstraat aangehouden.

De politie kreeg omstreeks 05.20 uur een melding van een kamerbewoner dat hij op zijn fiets een man achtervolgde die zijn studentenkamer was binnengedrongen. Hij bevond zich op dat moment op het Lieve Vrouweplein. De dienders werden doorverbonden met de melder. Ze hoorden van hem dat de dader richting Capucijnenstraat rende. In die straat werd op aanwijzing van de melder een 49-jarige man uit –’s-Hertogenbosch als verdachte aangehouden op de verdenking van (poging) diefstal c.q. inbraak. De aangever mist niets, de verdachte verklaarde dat hij op zoek was naar een slaapplaats.