Twee bestuurders ontslagen, minister Slob zoekt oplossing per leerling

Bij het Collegee van Bestuur moest Marianne van Wegberg opstappen en bij de Raad van Toezicht was dat Gerard Bos. Zij behartigden de portefeuille onderwijs in beide organen. Er wordt een externe examencommissie in het leven geroepen, die toezicht gaat houden op het adequaat bijhouden van de administratie van proefwerken en werkstukken in het derde en vierde jaar door docenten. Aan die administratie ontbrak het een en ander, waardoor minister Slob van Onderwijs het examen van 354 leerlingen van het VMBO Maatstricht ongeldig verklaarde. Echter, een woordvoerder van de Onderwijsinspectie laat weten dat het verder gaat dan 'slechts administratieve zaken'. 'Het gaat wel degelijk om situaties waarbij leerlingen bijvoorbeeld de toetsen niet hadden gemaakt, maar er wél een cijfer voor kregen.' Dit schrijft de lokale zender L1 maandag. De bestuursvoorzitter van de stichting LVO zei zaterdag bij Nieuwsuur dat de puinhoop bij de school geen bewuste actie is geweest van docenten om leerlingen maar te laten slagen. 'Absoluut niet. Dat zou ook geen enkele professionele leraar willen.' De woordvoerder van bestuursvoorzitter Postema van St. LVO laat aan L1 weten dat op dit moment er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van fraude.

Oplossing per leerling

Minister Slob is niet van plan om het besluit om 354 vmbo-diploma's van de school af te keuren terug te draaien, maar er wordt nu wel per leerling gekeken of er iets gedaan kan worden om toch een diploma te krijgen. Slob in de media: 'Er moet maatwerk komen en we kunnen geen generieke uitspraken doen.' De Onderwijsinspectie ontdekte bij verder onderzoek dit weekend dat er ook problemen met de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde zijn. Per leeling zal nu bekeken worden wat zijn of haar resultaten van het schoolexamen zijn. Het kan zijn dat de cijfers van het centraal examen wel blijven staan, maar dat er op onderdelen een herkansing geregeld kan worden. Daarnaast wordt gekeken of sommige leerlingen al wel met hun vervolgopleiding kunnen beginnen, en hun onvoldoende of niet ingevulde vakken dan alsnog inhalen.